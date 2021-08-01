"Суперсекси". Гросу в платье с глубоким разрезом очаровала фанатов

"Текила, лайм и понеслась… Грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных", – подписала певица пост.

"Кудри супер", – прокомментировала alena_malceva_13.

"Алиночка, ты, как всегда, стильная, красивая и легкая", – добавила didenkoanneti.

"Как нежно! Суперсекси", – добавил goldand_silver.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.