"Суперсекси". Гросу в платье с глубоким разрезом очаровала фанатов

"Текила, лайм и понеслась… Грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных", – подписала певица пост.
"Кудри супер", – прокомментировала alena_malceva_13.
"Алиночка, ты, как всегда, стильная, красивая и легкая", – добавила didenkoanneti.
"Как нежно! Суперсекси", – добавил goldand_silver.
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Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка". Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.