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03 марта, 2020
 
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Супруг беременной Кекелии записал колыбельную

Украинский музыкант Роман Дуда, муж беременной певицы Веры Кекелии, опубликовал черно-белый ролик под колыбельную.

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Дуда: Рома и Вера и маленькое чудо
Дуда: Рома и Вера и маленькое чудо
Фото: romandudaofficial / Instagram

Бывший участник вокального шоу "Голос країни" на "1+1" Роман Дуда на своей странице в Instagram презентовал отрывок колыбельной.

Он сопроводил песню черно-белым видео с участием своей беременной жены и коллег Веры Кекелии.

"Я пою колыбельную. Быть может, уснуть поможет..." – написал он.

Пост Дуда отметил хештегом "Рома и Вера и маленькое чудо".

О беременности Вера Кекелия сообщила 25 февраля.

Кекелия и Дуда поженились в октябре 2017 года. Их роман начался на проекте "Голос країни 7", где исполнители были подопечными Сергея Бабкина.

Теги: Вера Кекелия, Роман Дуда
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