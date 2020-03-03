Супруг беременной Кекелии записал колыбельную

Бывший участник вокального шоу "Голос країни" на "1+1" Роман Дуда на своей странице в Instagram презентовал отрывок колыбельной.
Он сопроводил песню черно-белым видео с участием своей беременной жены и коллег Веры Кекелии.
"Я пою колыбельную. Быть может, уснуть поможет..." – написал он.
Пост Дуда отметил хештегом "Рома и Вера и маленькое чудо".
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Я пою колыбельную Быть может, уснуть поможет... * by @nadi_loban * #ромаивераималенькоечудо
О беременности Вера Кекелия сообщила 25 февраля.
Кекелия и Дуда поженились в октябре 2017 года. Их роман начался на проекте "Голос країни 7", где исполнители были подопечными Сергея Бабкина.