  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи

Правоохранители установили, что похититель выехал в город на собственном авто в поисках дорогих машин, а затем с помощью специальных приспособлений проник в салон чужого транспортного средства и угнал его. При этом свой автомобиль он бросил.
Во время обыска полицейские изъяли из машины спецтехнику для взлома авто, травматический пистолет и паспорт другого государства.
По результатам досудебного расследования задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса, а дело передали в суд.
Приморский районный суд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в сумме 744,3 тыс. грн.
Издание "Думская", журналисты которого присутствовали на заседании суда, сообщает, что задержанным является Владимир Андрушкевич – муж 24-летней украинской певицы Виктории Петрик.
В комментарии изданию адвокат Андрушкевича Артур Ростомов заявил, что "разочарован решением суда", а сумму залога назвал "неподъемной".
Певица после случившегося ограничила доступ к своей странице в Instagram.
Петрик родилась в Одессе в 1997 году. Музыкальную карьеру начала строить еще в детстве. Певица – победительница конкурсов "Звездные мосты", "Молодая Галичина" и национального отбора на "Детское Евровидение".
Виктория Петрик вышла замуж 26 декабря 2016 года. В мае 2017-го у супругов родился сын Давид.