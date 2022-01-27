  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи

Виктория Петрик ограничила доступ к своим соцсетям после решения суда Скриншот: StarPro / YouTube

Правоохранители установили, что похититель выехал в город на собственном авто в поисках дорогих машин, а затем с помощью специальных приспособлений проник в салон чужого транспортного средства и угнал его. При этом свой автомобиль он бросил.

Во время обыска полицейские изъяли из машины спецтехнику для взлома авто, травматический пистолет и паспорт другого государства.

По результатам досудебного расследования задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса, а дело передали в суд.

Приморский районный суд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог в сумме 744,3 тыс. грн.

Издание "Думская", журналисты которого присутствовали на заседании суда, сообщает, что задержанным является Владимир Андрушкевич – муж 24-летней украинской певицы Виктории Петрик.

В комментарии изданию адвокат Андрушкевича Артур Ростомов заявил, что "разочарован решением суда", а сумму залога назвал "неподъемной".

Певица после случившегося ограничила доступ к своей странице в Instagram.

ВИДЕО

Видео: Поліція Одещини / YouTube