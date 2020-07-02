Супруга киевского мэра Кличко поделилась своим фиолетовым настроением

Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в одежде фиолетового цвета, с фиолетовым маникюром и стаканом смузи в руках. Напиток также имеет фиолетовый оттенок.
"Фиолетовое настроение", – подписала публикацию Наталья Кличко.
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Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".
Наталья и Виталий Кличко воспитывают троих детей – сыновей Егора и Максима и дочь Елизавету. В 2011 году немецкий журнал Gala назвал супругов парой года.
Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия), где занималась развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.