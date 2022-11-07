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07 ноября, 2022
 
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Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"

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Ребел Уилсон впервые стала мамой
Ребел Уилсон впервые стала мамой
Фото: rebelwilson / Instagram

42-летняя голливудская актриса Ребел Уилсон, известная своими комедийными ролями и в первую очередь комедией "Девичник в Вегасе", впервые стала мамой. Об этом звезда сама рассказала в своем Instagram 7 октября.

"С гордостью объявляю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая появилась на свет на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она – чудо! Я готова дать маленькой Ройси всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… большое уважение всем мамочкам! Горжусь, что в вашем клубе", – написала актриса.

Этот год стал для актрисы переломным: после нескольких неудачных романов с мужчинами она объявила, что встречается с женщиной.

"Я думала, что искала принца, но, вероятно, все это время мне была нужна принцесса", – написала Уилсон 9 июня в Instagram.


Таким образом звезда заявила, что встречается с дизайнером одежды Рамоной Агрумой.

Контекст:

До отношений с Агрума Уилсон встречалась с американским миллиардером Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году, а в феврале 2021 года стало известно, что они расстались.

В 2012 году актриса состояла в отношениях с британским юмористом Мэттом Лукасом. Пара рассталась в 2015 году. В 2007 году The Independent и The Daily Mail поместили его на восьмое место в списке 100 самых влиятельных геев и лесбиянок Великобритании.

Теги: кино, Голливуд, семья, актриса, ребенок, Ребел Уилсон
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