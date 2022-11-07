Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"

"С гордостью объявляю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая появилась на свет на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она – чудо! Я готова дать маленькой Ройси всю любовь, какую только можно вообразить. Я быстро учусь… большое уважение всем мамочкам! Горжусь, что в вашем клубе", – написала актриса.

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Этот год стал для актрисы переломным: после нескольких неудачных романов с мужчинами она объявила, что встречается с женщиной.

"Я думала, что искала принца, но, вероятно, все это время мне была нужна принцесса", – написала Уилсон 9 июня в Instagram.

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Таким образом звезда заявила, что встречается с дизайнером одежды Рамоной Агрумой.