Свиридова показала 17-летнего сына

Российская певица Алена Свиридова мечтает, чтобы в старости младший сын Григорий Мирошниченко пронес ее на руках по центральной улице Парижа.

Российская певица Алена Свиридова 5 января на своей странице в Instagram разместила снимки своего младшего сына Григория Мирошниченко, сделанные в разные периоды его жизни. Публикацию артистка посвятила 17-летию сына.

"Хочу, чтобы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив и чтобы обязательно пронес меня на руках по [центральной улице Парижа] Елисейским полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы. Ты обещал, ты знаешь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Але * на Свиридова (@alenasviridova)

Григорий – младший сын Свиридовой. Он родился в 2004 году. Его отец – на тот момент гражданский супруг Свиридовой Дмитрий Мирошниченко.

В 2012 году певица заявила, что состоит в отношениях с Давидом Варданяном. Свиридова старше партнера на 14 лет.

У певицы также есть старший сын Василий (1983). Он проживает в Канаде вместе со своим отцом Сергеем Свиридовым. По профессии Василий Свиридов – программист.