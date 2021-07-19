Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе

На заглавном фото певица запечатлена с верхнего ракурса на фоне моря – артистка крупным планом показала лицо без макияжа и декольте. На остальных снимках Свиридова позирует в других локациях.

"Вот такое утро было у меня сегодня", – подписала снимки артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Але * на Свиридова (@alenasviridova)