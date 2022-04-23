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23 апреля, 2022
 
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Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео

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В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жана-Поля Бельмондо. Его сопровождал сын
В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жана-Поля Бельмондо. Его сопровождал сын
Фото: ЕРА

Сын французского актера Алена Делона Энтони Делон 22 апреля разместил в Instagram короткое видео, на котором запечатлен во время прогулки в лесу вместе со своим 86-летним отцом.

"Нам здесь плохо?" – спросил на камеру сын у отца.

"Ах, хорошо", – ответил Ален Делон сыну. 

Контекст:

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах "Затмение", "Рокко и его братья", "Леопард", "Наша история", "Бассейн", "Зорро". Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match знаменитость рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.

В последний раз Ален Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жана-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.

Теги: актер, Ален Делон
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