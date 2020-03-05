"Стал понемногу есть, но не встает, лежит". Сын Бабкиных остается в реанимации

13-летний сын украинского музыканта Сергея Бабкина и его жены Снежаны находится в палате реанимации харьковской городской больницы, где проходит курс антибиотиков и капельниц.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала в Stories Instagram, что их 13-летний сын Артур остается в реанимации харьковской городской больницы.

"Состояние у Артура стабильное. Температура сегодня не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит. Очень большая слабость. Пытался встать, но закружилась голова. Ближе к вечеру даже начал шутить", – рассказала Бабкина.

Она отметила, что ей не разрешают лежать в палате вместе с сыном.

"Это все же реанимация, там все стерильно. Можно приходить, приносить еду и уходить. Там они постоянно под присмотром, у них по расписанию лекарства", – объяснила она.

Жена Бабкина рассказала, что вместе с Артуром в палате лежат дети, состояние которых безнадежно.

"Один ребенок лежит два года, другой – тоже очень долго. Врачи говорят, что улучшения не будет, а будет только хуже. Говорят, что к нему даже родители перестали приходить, чтобы не расстраиваться. Представляете, как это – не приходить к своему ребенку, потому что знаешь, что он не выздоровеет. Когда видишь это, благодаришь Бога, что у тебя все в порядке. Глядя на это, начинаешь ценить то, что имеешь", – заключила Бабкина.

Артура Бабкина госпитализировали 4 марта. У него диагностировали воспаление легких.

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают дочь Веселину и сыновей Артура и Елисея. У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от первого брака.