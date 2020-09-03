Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео

Супруга украинского музыканта Pianoбой (Дмитрия Шурова) Ольга в шутку заметила, что во время карантина они с мужем выживали благодаря таланту их 17-летнего сына Льва.

Ольга Шурова, жена украинского музыканта Pianoбой (Дмитрия Шурова), 2 сентября на своей странице в Facebook обнародовала ролик, на котором запечатлен их 17-летний сын Лев во время исполнения под гитару песни из репертуара американской рок-группы Eagles Hotel California.

"Меня часто спрашивают, как мы выживаем в эпоху карантина? Сдали сына на работу в самый крутой продакшен. Если оттуда выгонят, пойдет в переход с шапкой. Песни он правильные знает. Вот родителям и на хлеб с водкой", – в шутку подписала она ролик.

Дмитрий Шуров родился в 1981 году в Виннице. С 2001-го по 2004 год Шуров был пианистом группы "Океан Ельзи", затем четыре года выступал в составе украинского коллектива Esthetic Education. С 2006 года Шуров гастролировал в качестве пианиста в команде российской певицы Земфиры.

С 2009 года музыкант является солистом авторского музыкального проекта Pianoбой. В 2015 году Шуров написал заглавную песню для сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".

Лев Шуров – единственный сын Ольги и Дмитрия Шуровых. Он родился в августе 2003 года. В январе 2021 года супруги отметят 19-ю годовщину свадьбы.