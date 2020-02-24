Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую

Внебрачный сын актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена поздравил свою девушку Ники Додаж с годовщиной отношений. Додаж уверяет, что их с Баеной отношениям два года.

Джозеф Баена надеется, что впереди их с Додаж ждут новые приключения Фото: projoe2 / Instagram

22-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена опубликовал на своей странице в Instagram признание в любви своей девушке Ники Додаж, заявив, что 24 февраля они отмечают годовщину своих отношений.

"В ожидании новых приключений", – подписал бодибилдер фото со своей девушкой.

Додаж на своей персональной странице в социальных сетях утверждает, что встречается с Баеной на год больше – 14 февраля, в День влюбленных, партнерша Баены поздравила его с праздником, написав, что "ее любви уже два года".

Джозеф Баена родился в октябре 1997 года. Мать Джозефа Милдред Баена 20 лет трудилась в доме Арнольда Шварценеггера домработницей. В 2011 году Шварценеггер официально признал внебрачного ребенка своим сыном.

Баена, как и его отец, увлекается бодибилдингом и пытается построить карьеру в кино.