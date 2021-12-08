"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото

"Щечки", – подписала фото актриса, вероятно, намекая на улучшение здоровья.

"Такая красивая женщина и человек", – написали поклонники артистки.

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Контекст:

Шеннэн Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она стала популярной в 1990 году, после того, как снялась в роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале "Зачарованные".

В начале февраля 2020 года актриса сделала заявление, что у нее диагностировали четвертую стадию рака.