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08 декабря, 2021
 
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"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото

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Доэрти стала популярной благодаря роли Бренды в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"
Доэрти стала популярной благодаря роли Бренды в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"
Фото: theshando / Instagram

Американская актриса Шеннэн Доэрти 7 декабря разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своей подругой.

"Щечки", – подписала фото актриса, вероятно, намекая на улучшение здоровья.

"Такая красивая женщина и человек", – написали поклонники артистки.

Контекст:

Шеннэн Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она стала популярной в 1990 году, после того, как снялась в роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

С 1998-го по 2001 год она играла ведьму Прю Холливелл в телесериале "Зачарованные".

В начале февраля 2020 года актриса сделала заявление, что у нее диагностировали четвертую стадию рака.

Теги: здоровье, Беверли-Хиллз, 90210, Шеннэн Доэрти, актриса
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