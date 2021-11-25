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25 ноября, 2021
 
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Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео

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По сюжету героини Зарицкой и певицы Roksolana мстят мужчинам за измены
По сюжету героини Зарицкой и певицы Roksolana мстят мужчинам за измены
Фото предоставлено командой Roxolana

Украинская группа Kazka и певица Roxolana снялись в клипе на совместную песню "Не своя". Видеоработа 25 ноября опубликована на YouTube-канале Roksolana.

Песня является частью проекта Ukraine Is, который Roksolana посвятила объединению украинской поэзии и современной музыки, отмечается в релизе.

Трек "Не своя" вошел в дебютный альбом певицы Roxolana, а также в новый альбом Kazka – Svit.

По сюжету героини певиц мстят мужчинам за измены. 

"На съемках клипа мы здорово повеселились. Мне очень понравился мой образ – до этого я никогда не превращалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, которая особенно нужна тогда, когда кто-то из нас переживает обман или измену", – прокомментировала премьеру клипа солистка группы Kazka Александра Зарицкая. В ролике она распилила автомобиль неверного бойфренда своей подруги.

Певица Roxolana призналась, что идея клипа принадлежит ей. По сюжету ее героиня расправляется с мужчиной в танце.

ВИДЕО
Видео: ROXOLANA / YouTube
Теги: клип, певица, Kazka
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