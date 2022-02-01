"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке

По словам Жулина, он познакомился с Грищук, еще когда был в первом браке с фигуристкой Майей Усовой. После знакомства с Навкой они прервали отношения, но вскоре возобновили роман. Жулин рассказал, что жена, узнав о его отношениях с Грищук, простила измены.

"Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну я ночь понял, что творю что-то непотребное и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается", – заявил Жулин.

Фигурист отметил, что после того, как у них с Навкой родилась дочь, у него появилась новая женщина. Ею стала фигуристка Наталья Михайлова. Жулин отметил, что именно она стала инициатором их отношений, подчеркнув, что на тот момент брак с Навкой уже был формальностью.

"Мне кажется, что я расслабился, может, мы подустали друг от друга. Когда я впервые увидел Михайлову, то подумал, что лучше мне не становиться с ней в пару. Я очень боялся, что влюблюсь в нее. Но случилось то, что всегда со мной происходило", – подытожил он.

Жулин женился на Михайловой в 2011 году. У пары есть две дочери – Екатерина (2013) и Елена (2020). Михайлова младше Жулина на 23 года.