Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2022
 
Новости

"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Навки и Жулина есть общая дочь
У Навки и Жулина есть общая дочь
Фото: aleksandr_zhulin / Instagram, tatiana_navka / Instagram

Российский фигурист Александр Жулин изменял своей второй жене, российской фигуристке украинского происхождения Татьяне Навке с ее коллегой Оксаной Грищук. Об этом она рассказал в интервью, которое 1 февраля вышло на канале "Россия 1".

По словам Жулина, он познакомился с Грищук, еще когда был в первом браке с фигуристкой Майей Усовой. После знакомства с Навкой они прервали отношения, но вскоре возобновили роман. Жулин рассказал, что жена, узнав о его отношениях с Грищук, простила измены.

"Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну я ночь понял, что творю что-то непотребное и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается", – заявил Жулин.

Фигурист отметил, что после того, как у них с Навкой родилась дочь, у него появилась новая женщина. Ею стала фигуристка Наталья Михайлова. Жулин отметил, что именно она стала инициатором их отношений, подчеркнув, что на тот момент брак с Навкой уже был формальностью.

"Мне кажется, что я расслабился, может, мы подустали друг от друга. Когда я впервые увидел Михайлову, то подумал, что лучше мне не становиться с ней в пару. Я очень боялся, что влюблюсь в нее. Но случилось то, что всегда со мной происходило", – подытожил он.

Жулин женился на Михайловой в 2011 году. У пары есть две дочери – Екатерина (2013) и Елена (2020). Михайлова младше Жулина на 23 года.

Контекст:

Жулин и Навка поженились в 2000 году после шести лет отношений. В том же году у них родилась дочь Александра. Навка стала второй женой Жулина. Супруги расстались в 2010 году.

Тогда же Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым, а в августе 2014 года спортсменка во второй раз стала мамой, родив от Пескова дочь Надежду. В 2015 году пара зарегистрировала брак.

Теги: Татьяна Навка, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
По делу об ограблении вдовы Градского задержан ее домработник – СМИ
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Написьник", "Трусы зачетные". Байкова в микробикини крупным планом показала голый лобок
"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке
"Таня сильно плакала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается". Экс-супруг Навки Жулин заявил, что изменял ей в браке
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Фестиваль Atlas Weekend сменил название
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
Мейхер выставила на обозрение голую грудь
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Всем бы такого". "Красивая пара". 39-летняя Брежнева показала своего 23-летнего учителя по вокалу
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS