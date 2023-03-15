Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
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Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ

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Тарантино получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво"
Тарантино получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво"
Фото: ЕРА

Американский режиссер и продюсер Квентин Тарантино, который летом 2021 года объявил о завершении кинокарьеры, осенью 2023 года приступит к съемкам своего последнего фильма. Об этом 14 марта сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Рабочий сценарий будущей ленты называется "Кинокритик". Подробности фильма хранятся в секрете, но известно, что действие фильма происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главной героиней фильма является женщина.

Издание предполагает, что, возможно, фильм будет о жизни американской журналистки и кинокритика Полин Кейл.

Контекст:

Тарантино родился в 1963 году в США. Он получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).

В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году.

Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, Голливуд, Квентин Тарантино, продюсер
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