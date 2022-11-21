  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории

Тарантино: Худший фильм в истории вышел в 1970 году Фото: depositphotos.com

Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана "Брюстер МакКлауд".

"Брюстер МакКлауд" — один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову", – пишет Тарантино в книге.

Картина "Брюстер МакКлауд" вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке.

А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.

В список вошли фильмы ужасов "Техасская резня бензопилой" (1974), "Экзорцист" (1973) и научно-фантастический блокбастер "Назад в будущее" (1985).

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Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube