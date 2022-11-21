  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории

Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана "Брюстер МакКлауд".
"Брюстер МакКлауд" — один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову", – пишет Тарантино в книге.
Картина "Брюстер МакКлауд" вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке.
А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.
В список вошли фильмы ужасов "Техасская резня бензопилой" (1974), "Экзорцист" (1973) и научно-фантастический блокбастер "Назад в будущее" (1985).
Тарантино родился в 1963 году в США.
Он получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).
В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году. В том же месяце он объявил о завершении своей карьеры.
Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.