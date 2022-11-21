Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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"Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории

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Тарантино: Худший фильм в истории вышел в 1970 году
Тарантино: Худший фильм в истории вышел в 1970 году
Фото: depositphotos.com

Американский режиссер Квентин Тарантино выпустил новую книгу "Кинематографические спекуляции", в которой назвал худший, по его мнению, фильм за всю историю кино, сообщает портал NME.

Им стал, по мнению Тарантино, фильм американского режиссера Роберта Олтмана "Брюстер МакКлауд".

"Брюстер МакКлауд" — один из худших фильмов, когда-либо носивших логотип студии, это кинематографический эквивалент птицы, которая гадит вам на голову", – пишет Тарантино в книге.

Картина "Брюстер МакКлауд" вышла в 1970 году и представляет собой экспериментальную сатирическую черную комедию в жанре фэнтези о замкнутом одиночке.

А в недавнем интервью Джимми Киммелу Тарантино назвал лучшие фильмы в истории, по его мнению.

В список вошли фильмы ужасов "Техасская резня бензопилой" (1974), "Экзорцист" (1973) и научно-фантастический блокбастер "Назад в будущее" (1985).

ВИДЕО
Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube
Контекст:

Тарантино родился в 1963 году в США.

Он получил мировую известность после премьеры фильма "Криминальное чтиво" (1994).

В начале июня 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде", написанную по мотивам своего одноименного фильма, премьера которого состоялась в 2019 году. В том же месяце он объявил о завершении своей карьеры.

Режиссер женат. Супруга Тарантино – израильская певица Даниэла Пик. Их свадьба состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе. В феврале 2020 года у супругов родился первенец.

Теги: фильм, шоу-бизнес, Голливуд, Квентин Тарантино
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