Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке

Летом 2021 года Тарантино сообщил, что закончил книгу "Однажды в Голливуде" Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что за право издать книгу соперничали 10 украинских издательств, что является рекордом для книжного рынка Украины.

Роман Тарантино на украинский язык перевел кинопереводчик Олег Колесников. Он также переводил с английского на украинский одноименный фильм.

Перший роман Квентіна Тарантіно – «Одного разу в Голлівуді» – вийшов друком в «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ»



До речі, за право на видання книги змагалися 10 українських видавництв, що стало рекордом для нашого книжкового ринку. pic.twitter.com/6Tzaa116Y2 — А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА * (@ababahalamaha) July 25, 2022