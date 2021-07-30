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30 июля, 2021
 
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Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia

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По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии
По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии
Фото предоставлено Тарасом Демчишиным

Украинский дирижер Тарас Демчишин, который строит карьеру в Японии, сообщил изданию "ГОРДОН" о своих грядущих концертах в Украине.

В августе состоятся два выступления в Хмельницкой консерватории. 5 августа – концерт Slavia Premium Concert – вместе с украинской певицей Slavia в сопровождении Симфонического оркестра под руководством дирижера Тараса Демчишина.

Slavia Premium Concert – это шоу с балетом, сценическим светом. На концерте Slavia исполнит песни из уже имеющегося репертуара, а также саундтреки к американским мультфильмам.

По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии. "Я увлекся ее замечательными, душевными песнями и поэзией. Хочется, чтобы молодое поколение украинцев воспитывалось именно на ее песнях, потому что в них вложены душа, любовь, радость, переживания", – отметил он.


Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

10 августа состоится концерт Симфонического оркестра под руководством Тараса Демчишина и хора "Козаки Поділля". В программе  музыка его отца, композитора  Ростислава Демчишина.


Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

Начало мероприятий в 18.30. Билеты можно приобрести здесь.

Контекст:

Тарас Демчишин – главный дирижер Beethoven Sinfonietta в Японии, кларнетист, лицо компании Yamaha, ученик Тацуя Шимону, работал с исполнителями Ивасаки Хироми, Тамаки Кодзи, группой Aska, композитором Джо Хисаиши.

Slavia (Ярослава Притула) начала сольную карьеру на большой сцене в 2021 году, после развода с известным певцом Dzidzio. До этого была участницей коллектива "Друзі".

Теги: концерт, композитор, певица, билеты, Slavia, Тарас Демчишин, Ростислав Демчишин, дирижер
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