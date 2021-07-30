Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia

По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии Фото предоставлено Тарасом Демчишиным

В августе состоятся два выступления в Хмельницкой консерватории. 5 августа – концерт Slavia Premium Concert – вместе с украинской певицей Slavia в сопровождении Симфонического оркестра под руководством дирижера Тараса Демчишина.

Slavia Premium Concert – это шоу с балетом, сценическим светом. На концерте Slavia исполнит песни из уже имеющегося репертуара, а также саундтреки к американским мультфильмам.

По словам Демчишина, песни Slavia он услышал, будучи в Японии. "Я увлекся ее замечательными, душевными песнями и поэзией. Хочется, чтобы молодое поколение украинцев воспитывалось именно на ее песнях, потому что в них вложены душа, любовь, радость, переживания", – отметил он.





Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

10 августа состоится концерт Симфонического оркестра под руководством Тараса Демчишина и хора "Козаки Поділля". В программе – музыка его отца, композитора Ростислава Демчишина.





Афиша предоставлена Тарасом Демчишиным

Начало мероприятий в 18.30. Билеты можно приобрести здесь.