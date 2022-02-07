  "Те, кто не стал звездой, обязательно не любят меня". Могилевская прокомментировала обвинения в буллинге со стороны трансгендерной певицы из "Фабрики звезд"

11 января Zi Faámelu, вспоминая события, которые происходили в 2008 году, во время ее участия в шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале", заявила, что "Могилевская отпускала комментарии в ее сторону, как только у нее появлялись щечки". Zi Faámelu отметила, что хочет, чтобы все, кто "причинил ей боль, ответили за это".

"Те из моих артистов, которые становятся успешными – Monatik, Макс Барских, Dantes, Регина Тодоренко, – пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, – они обязательно не любят Monatik, Макса Барских и меня. И у них какие-то свои фантазии по поводу того, как оно бывает, – заявила Могилевская. – Для того, чтобы иметь полноценную картину, надо, наверное, обращаться ко всем детям, с которыми я была, потому что у меня было очень много детей".

Могилевская отметила, что Zi Faámelu "всегда была эмоциональным человеком".

"Боря что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромное оскорбление, потому что сложилось не так, как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины", – резюмировала Могилевская.

Она рассказала, что не общалась с Zi Faámelu после того, как артистка публично обвинила ее в буллинге.

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Видео: Світське життя / YouTube



