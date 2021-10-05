"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье

"Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт..." – написала она.

View this post on Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Тина, где лифчик?" – спросила подписчица vitaliya_savytska.

"Красотка", – написала _adeldeli_.