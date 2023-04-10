Тина Кароль заселфилась в корсете и облегающих брюках. Фото

На селфи-снимке Тина Кароль запечатлена в сером корсете из блестящей ткани и брюках из такого же материала, облегающих бедра. Образ певица дополнила белыми кроссовками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)

Еще для одной серии снимков Тина Кароль снялась в сером жакете, узких брюках и туфлях-лодочках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)