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19 февраля, 2022
 
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"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки

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Пользователи соцсети сравнили Жизель Бундхен с мужчиной
Пользователи соцсети сравнили Жизель Бундхен с мужчиной
Фото: EPA

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бундхен попала в объектив камер папарацци в пятницу, 18 февраля, во время утренней пробежки. Ее фото 19 февраля были опубликованы в Instagram-аккаунте американского таблоида Just Jared.

Снимки с Бундхен были сделаны в Коста-Рике. 41-летняя модель была запечатлена в зеленых коротких шортах, черном спортивном топе, с наушниками и телефоном в руке.

"Это точно мужчина", – написала пользователь harryforshaw777.

"О боже, скелет", – отметила beldalewis.

"Это не женщина", – отреагировала virture_liberty_1776.

"Это мужчина?" – спросила lilithinnabit.

Контекст:

Бундхен родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, Бразилия. Известна как одна из бывших ангелов компании по продаже женского белья Victoria's Secret. Бундхен 14 раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes.

В 2009 году модель вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Пара воспитывает двух детей – сына Бенджамина (2009) и дочь Вивиан (2012).

Теги: спорт, Коста-Рика, Жизель Бундхен, актриса, модель
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