"Только попсу поздравляете?". Садальский приревновал Данилко к Шатунову

Поздравление в адрес бывшего солиста российской группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, обнародованное в микроблоге украинского артиста и продюсера Андрея Данилко, вызвало у российского актера Стаса Садальского обиду.

Данилко впервые появился на сцене в образе Сердючки в 1992 году Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, в Instagram разместил архивный снимок, на котором запечатлен в компании экс-солиста российской группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Публикацию артист посвятил дню рождения коллеги – 6 сентября исполнителю хита "Белые розы" исполнилось 47 лет.

"С днем рождения, Юра", – подписано под фото.

"А меня не поздравили. Только попсу поздравляете?" – отреагировал на фото российский актер Стас Садальский, отметивший 69-летие 8 августа.

"Такие молодые, красивые", – оценили снимок поклонники творчества Данилко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Дне * м Рождения, Юра! Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 6 Сен 2020 в 10:09 PDT

Данилко впервые появился на сцене в образе артистки Верки Сердючки в 1992 году. В 1997 году Сердючка стала ведущей "СВ-шоу".

В 2007 году Верка Сердючка заняла второе место на песенном конкурсе "Евровидение" с песней с песней Dancing Lasha Tumbai.

4 сентября Данилко в образе Сердючки презентовал новый мини-альбом Sexy, в который вошли четыре композиции. Альбом был написан специально для фанатов "Евровидения". Это 11-й альбом за всю музыкальную карьеру артиста.