Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности

Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как выглядела в период своей второй беременности.

Матвиенко живет в браке с Мирзояном с 2017 года Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram разместила совместные снимки с супругом и коллегой Арсеном Мирзояном.

"В этот невероятный судьбоносный день родилось Наше Счастье – солнышко по имени Нина. Расти здоровая и счастливая. Ты наш магнит, который соединяет и всегда притягивает к себе, где бы мы с папой, Арсеном Мирзояном, ни были", – написала она 15 января.

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Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) и Нины (2016).



Отцом младшей дочери является украинский певец Арсен Мирзоян. Пара зарегистрировала брак в 2017 году – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни.