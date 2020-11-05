"Вітер". Матвиенко и Мирзоян сыграли героев любовного треугольника. Видео
Украинская певица Тоня Матвиенко 4 ноября презентовала черно-белый клип на песню "Вітер" с участием своего мужа, певца Арсена Мирзояна. Видеоработа размещена на канале артистки в YouTube. В ролике показана история любовного треугольниками, участниками которого стали Матвиенко и Мирзоян. Клип снял режиссер Виктор Скуратовский, слова композиции написали Наталья Дзенькив, Виктор Ровинский и Виталий Телезин, который также является автором музыки. "Когда состоишь в отношениях и встречаешь другого человека, к которому так же испытываешь симпатию, сталкиваешься с неподконтрольными эмоциями и чувствами. Они порождают страх и ощущение неопределенности. Об этом не говорят вслух. Человек остается с этими мыслями наедине", – описала сюжет новой видеоработы Матвиенко.
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