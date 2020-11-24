  "Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля

Украинская певица Тоня Матвиенко в эфире программы "Неймовірна правда про зірок" на СТБ рассказала, что в бардачке ее автомобиля хранятся журналы, в которых есть публикации о ней или о ее муже – певце Арсене Мирзояне.
"Этим занимается Арсен. Он всегда купит, если мы с ним там есть. Собирает, мониторит. Это же память – думаю, все артисты это делают", – рассказала Матвиенко.
Помимо журналов, в бардачке у певицы также оказались защитные маски.
Матвиенко и Мирзоян поженились в 2017 году – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016).
От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).