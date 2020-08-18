Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2020
 
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"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом

Украинская певица Нина Матвиенко позировала перед камерой своей дочери, певицы Тони Матвиенко.

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Дочь Нины Матвиенко (на фото слева) Тоня (на фото справа) показала, как мама расслабляется дома
Дочь Нины Матвиенко (на фото слева) Тоня (на фото справа) показала, как мама расслабляется дома
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала в Instagram видео с участием своей мамы, народной артистки Нины Матвиенко. В ролике она запечатлена танцующей во дворе своего дома под аккомпанемент губной гармошки суперфиналиста вокального шоу "Голос країни 10" Сергея Асафатова.

"Дома лучше всего. Лето 2020", – написала Тоня Матвиенко.

"Классные танцы!" – отметила подписчица tretiakova70.

"Вот это танцы со звездами!" – прокомментировала iragrabovich.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки, являлась его солисткой. В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

Теги: Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко, Танцы со звездами, Голос страны, Сергей Асафатов
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