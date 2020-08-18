"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом

Украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала в Instagram видео с участием своей мамы, народной артистки Нины Матвиенко. В ролике она запечатлена танцующей во дворе своего дома под аккомпанемент губной гармошки суперфиналиста вокального шоу "Голос країни 10" Сергея Асафатова.
"Дома лучше всего. Лето 2020", – написала Тоня Матвиенко.
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"Классные танцы!" – отметила подписчица tretiakova70.
"Вот это танцы со звездами!" – прокомментировала iragrabovich.
Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки, являлась его солисткой. В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".