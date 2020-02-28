Жена путешественника Комарова стала ведущей нового телепроекта

Первым героем телепроекта жены Дмитрия Комарова Александры Кучеренко стал украинский дизайнер Андре Тан.

Первая передача Кучеренко будет об Андре Тане Фото: aakucherenko / Instagram

Супруга Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко анонсировала на персональной странице в Instagram выход нового телевизионного проекта со своим участием.

По словам Кучеренко, героем первого выпуска стал украинский дизайнер Андре Тан. Ведущая пообещала зрителям показать Тана "другим".

В разделе истории Кучеренко также поделилась видео со съемок следующих выпусков передачи, героями которых стали украинские певицы Нина и Тоня Матвиенко, а также артист Арсен Мирзоян.

Во время съемок на столе перед участниками передачи были разложены фотографии из семейного архива, а ведущая просила гостей рассказать историю каждой фотографии.

Кучеренко написала, что первые выпуски ее телепроекта "совсем скоро" появятся в эфире.

Александра Кучеренко родилась в 1997 году в Днепре. Кучеренко – обладательница титула "Мисс Украина – 2016".

Летом 2019 года путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров объявил о свадьбе с Кучеренко, которая была его партнершей в проекте "Танцы со звездами" осенью 2017 года.

На телеканале ICTV Кучеренко ведет программу "Звездный спорт".