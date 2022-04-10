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10 апреля, 2022
 
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Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном

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Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 10 апреля в Instagram Stories прокомментировала слухи о разводе со своим мужем, украинским певцом Арсеном Мирзояном после пяти лет брака.

8 апреля украинский блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в новом выпуске YouTube-шоу "Львы на джипе" во время обсуждения с украинской певицей Jerry Heil личной жизни певца Dantes после развода с артисткой Надей Дорофеевой заявил, что кроме них расстались также и Матвиенко с Мирзояном. Об этом интернет-издание "ГОРДОН" написало 10 апреля.

"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – спросил у певицы во время разговора блогер. "Нет, пожалуйста, нет!" – эмоционально отреагировала на вопрос Jerry Heil. "Да, да", – подтвердил тогда Зырянов.

Тоня Матвиенко, реагируя на публикацию, заявила, что сейчас не время разводиться. Артистка также с помощью активной ссылки отметила в своей публикации мужа.

"Я не знала, что в такое время кого-то это может волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!" – написала артистка.

Фото: tonya_matvienko / Instagram
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

Теги: Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян, певица, развод, Jerry Heil, Dantes
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