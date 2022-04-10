Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном

8 апреля украинский блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в новом выпуске YouTube-шоу "Львы на джипе" во время обсуждения с украинской певицей Jerry Heil личной жизни певца Dantes после развода с артисткой Надей Дорофеевой заявил, что кроме них расстались также и Матвиенко с Мирзояном. Об этом интернет-издание "ГОРДОН" написало 10 апреля.

"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – спросил у певицы во время разговора блогер. "Нет, пожалуйста, нет!" – эмоционально отреагировала на вопрос Jerry Heil. "Да, да", – подтвердил тогда Зырянов.

Тоня Матвиенко, реагируя на публикацию, заявила, что сейчас не время разводиться. Артистка также с помощью активной ссылки отметила в своей публикации мужа.

"Я не знала, что в такое время кого-то это может волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!" – написала артистка.

Фото: tonya_matvienko / Instagram