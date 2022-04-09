  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер

Он заявил это в контексте обсуждения личной жизни украинского певца Dantes, который 18 марта после семи лет брака сообщил о расставании с певицей Надей Дорофеевой.
"На самом деле, я последний человек, который узнает все эти новости. Как я это все проспала?" – призналась в ответ Jerry Heil.
"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – спросил он.
"Нет, пожалуйста, нет!" – эмоционально отреагировала Jerry Heil.
"Да, да", – подтвердил Зырянов.
Ни Матвиенко, ни Мирзоян никак не комментируют слухи об их расставании.
В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.
От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.