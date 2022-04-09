  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер

Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году Фото: tonya_matvienko / Instagram

Он заявил это в контексте обсуждения личной жизни украинского певца Dantes, который 18 марта после семи лет брака сообщил о расставании с певицей Надей Дорофеевой.

"На самом деле, я последний человек, который узнает все эти новости. Как я это все проспала?" – призналась в ответ Jerry Heil.

"А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись?" – спросил он.

"Нет, пожалуйста, нет!" – эмоционально отреагировала Jerry Heil.

"Да, да", – подтвердил Зырянов.

Ни Матвиенко, ни Мирзоян никак не комментируют слухи об их расставании.

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Видео: ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ / YouTube