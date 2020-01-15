Топалов перенес две операции

Российскому певцу Владу Топалову вырезали гнойник.

Российский певец Влад Топалов рассказал в Instagram, что перенес две операции в наступившем 2020 году.

"Две недели 2020 года – две операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и съесть бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз, я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих – еженедельных скальпелей и крови не было!" – написал Топалов.

В Stories Instagram Топалов уточнил, что занес инфекцию в небольшой порез, вследствие чего подмышкой скопился гной.

"Спустя 20 лет бритья я узнал, что брить подмышки нельзя. Только триммером, потому что, оказывается, в микропорезы может забраться грязь. Как у меня и случилось. Смешно: хотел, чтобы было чище и гигиеничнее, а в итоге получил... Вырезали мне там большой-большой-большой гнойник, гидраденит это вроде называется", – рассказал певец.

Влад Топалов родился 25 октября 1985 года. Он супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Регины Тодоренко. 5 декабря 2018 года у них родился сын. 25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.