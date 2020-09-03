"Третье сентября". Шуфутинский показал новый клип на известную песню

Российский певец Михаил Шуфутинский показал клип, созданный на основе его фото.

Российский певец Михаил Шуфутинский на своей странице в Instagram разместил новый клип на песню "Третье сентября".

"С третьим сентября", – написал он и отметил автора видео: 3d.photo.on.film.

В ролике Шуфутинский позирует с бильярдным кием, закуривает сигару и сжигает конверт. На нем написано: "1. Взглянуть на твое фото. 2. Расстаться".

Ролик создан на основе снимков Шуфутинского и коротких видео.

Песня "Третье сентября" была впервые исполнена Шуфутинским в 1993 году. Автор музыки – Игорь Крутой, текст написал Игорь Николаев. Композиция вошла в альбом Шуфутинского "Гуляй, душа" 1994 года.