Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине

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Тигипко и Зиневич воспитывают трех детей
Тигипко и Зиневич воспитывают трех детей
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен Алла Зиневич 8 ноября разместила в Instagram Stories ролик, в котором запечатлена в салоне авто вместе с мужем.

В кадре крупным планом показаны их руки – при этом мужская рука гладит пальцы женской руки. 

"Почему я в Украине? Потому что здесь я летаю", – подписала ролик Зиневич.

Скриншот: alla_zinevych_ / Instagram
Скриншот: alla_zinevych_ / Instagram

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Теги: Сергей Тигипко, семья, Алла Зиневич
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