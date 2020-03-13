Trouble In Town. Вышел клип Coldplay, снятый в Киеве. Видео
Британская группа Coldplay выпустила клип на песню Trouble In Town. Съемки проходили в Киеве, пишет "The Village Україна". Над роликом работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года. Режиссер видео – ирландка Айофи Макардл. В ролике фигурирует Дом одежды на Львовской площади, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. В супермаркете, ставшем одной из локаций, можно рассмотреть продукты украинских производителей. Героями ролика стали антропоморфные животные. Их роли исполнили люди в разных масках. Трек Trouble In Town вошел в альбом Everyday Life.
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