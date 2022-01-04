"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов

Винни Харлоу стала известна в 2014 году после участия в шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс Фото: winnieharlow / Instagram

Образ 27-летней модели на фото дополнили панама в тон купальнику, а также украшения на талии и запястьях рук.

"Что было сказано?" – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Winnie Harlow * (@winnieharlow)

"Ты делаешь витилиго сексуальным", – прокомментировал фото пользователь du_phunka.