Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
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"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов

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Винни Харлоу стала известна в 2014 году после участия в шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс
Винни Харлоу стала известна в 2014 году после участия в шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс
Фото: winnieharlow / Instagram

Канадская модель Винни Харлоу, которая живет с диагнозом "витилиго", 3 января на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых позирует в клетчатом микро-бикини, демонстрируя тело с разных ракурсов.

Образ 27-летней модели на фото дополнили панама в тон купальнику, а также украшения на талии и запястьях рук.

"Что было сказано?" – подписала она публикацию.

"Ты делаешь витилиго сексуальным", – прокомментировал фото пользователь du_phunka.

Контекст:

Харлоу родилась 27 июля 1994 года в Торонто. Она стала известна в 2014 году после участия в шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Харлоу снималась в рекламе брендов Desigual, Swarovski, Covergirl.

С 2018 года она сотрудничает с Victoria's Secret.

Теги: Винни Харлоу
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