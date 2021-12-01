"Смешно и пошло", "Заставьте ее остановиться". 63-летняя Мадонна опять раздвинула ноги и показала промежность

"Пожалуйста, наймите нового ди-джея", – подписала она публикацию.

Фото были сделаны на вечеринке в лондонском клубе "Chiltern Firehouse". Также на снимках можно увидеть английского модельера Джона Гальяно, канадскую модель с витилиго Винни Харлоу и британскую певицу косовского происхождения Дуа Липу.

Публикация певицы собрала около 280 тыс. лайков.

"Смешно и пошло", – написал pascale_kasp.

"Заставьте ее остановиться", – прокомментировала carolinaisabelfv.

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Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка позировала, лежа полуголой под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Вскоре певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию – после этого Мадонна заново обнародовала откровенные снимки, прикрыв интимные места графическими изображениями.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".