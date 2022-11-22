"Ты делаешь жизнь волшебной". Бибер показал новые фото с женой

Он посвятил пост ее дню рождения. В этот день жене артиста исполнилось 26 лет.

"Ты делаешь жизнь волшебной", – написала Бибер.

Контекст:

В 2018 году Бибер женился на модели и танцовщице Хейли Болдуин – младшей дочери американского актера Стивена Болдуина, который является родным братом актера Алека Болдуина. После свадьбы жена артиста взяла его фамилию.

В январе 2020 года певец говорил, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз, а летом 2022-го сообщил, что его лицо парализовано.