"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью

Беременная американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram зеркальным селфи-снимком, сделанным в ванной.
"Выскочил", – написала она.
На фото модель запечатлена полностью обнаженной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали пост.
"Ты порнозвезда, Эмили?" – спросила callmeangeellll.
"Сиси подросли", – отметил g0dhashirama.
"Горячий живот", – написала leecourtney44.
Ратаковски в октябре 2020 года показала округлившийся живот, сообщив о беременности.
Модель замужем. Она узаконила отношения с актером Себастьяном Бир-Макклардом 23 февраля 2018 года.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.