"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью

Американская модель Эмили Ратаковски позировала без белья, будучи на шестом месяце беременности.

Беременная американская модель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram зеркальным селфи-снимком, сделанным в ванной.

"Выскочил", – написала она.

На фото модель запечатлена полностью обнаженной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Подписчики прокомментировали пост.

"Ты порнозвезда, Эмили?" – спросила callmeangeellll.

"Сиси подросли", – отметил g0dhashirama.

"Горячий живот", – написала leecourtney44.

Ратаковски в октябре 2020 года показала округлившийся живот, сообщив о беременности.

Модель замужем. Она узаконила отношения с актером Себастьяном Бир-Макклардом 23 февраля 2018 года.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.