Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2021
 
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"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку

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Фото Рианны уже набрало почти 700 тыс. лайков
Фото Рианны уже набрало почти 700 тыс. лайков
Фото: badgalriri / Instagram

Американская певица и официальная милиардерша Рианна 18 октября выложила в Twitter селфи, на котором запечатлена без нижнего белья в кружевном топе и шортах бирюзового цвета из коллекции своего бренда Savage X Fenty.

33-летняя артистка сделала фото с ракурса "вид снизу".

"Если ты поздно проснулся… это для тебя", – подписала снимок Рианна.

Ее твит набрал больше 650 тыс. лайков и свыше 70 тыс. ретвитов.

"Я люблю тебя", – прокомментировал твит певицы sharky.

"Люблю тебя, вот что мне нужно сказать тебе. Ты прекрасна", – написала Challan.

"Позволь мне это лизнуть", – попросил Andre Monroe #21.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, селфи, певица, миллиардер
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