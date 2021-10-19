"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку

33-летняя артистка сделала фото с ракурса "вид снизу".
"Если ты поздно проснулся… это для тебя", – подписала снимок Рианна.
Ее твит набрал больше 650 тыс. лайков и свыше 70 тыс. ретвитов.
"Я люблю тебя", – прокомментировал твит певицы sharky.
"Люблю тебя, вот что мне нужно сказать тебе. Ты прекрасна", – написала Challan.
"Позволь мне это лизнуть", – попросил Andre Monroe #21.
if you woke up late…this for you pic.twitter.com/XMx8qeCBkQ— Rihanna (@rihanna) October 17, 2021
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.