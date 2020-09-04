Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2020
 
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Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана

Представители американской киностудия Disney не знали о заболевании покойного актера Чедвика Боузмана, поэтому его смерть стала для них полной неожиданностью.

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Боузман умер на 44-м году жизни
Боузман умер на 44-м году жизни
Фото: Chadwick Boseman / Twitter

Американская киностудия Disney не решила, каким будет сиквел "Черной пантеры" после смерти исполнителя главной роли, актера Чедвика Боузмана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Боузман скрывал от коллег свою тяжелую болезнь, надеясь на выздоровление. Еще за неделю до смерти актер был уверен, что сможет набрать потерянный вес перед съемками сиквела "Черной пантеры".

Предполагается, что в сиквеле сыграет другой актер и в центре сюжета окажется сестра Т'Чаллы – Шури.

Инсайдеры утверждают, что студия Disney проявит уважение к Боузману, отказавшись от съемок сиквела "Черной Пантеры". Судьба других фильмов вселенной Marvel, в которых присутствует Черная Пантера, пока неизвестна.

Премьера сиквела "Черной Пантеры" была назначена на 6 мая 2022 года.

Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни. В 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, за четыре года болезнь прогрессировала до четвертой стадии.

Оригинальный фильм "Черная пантера" вышел в 2018 году.

Теги: смерть, фильм, рак, актер, болезнь, Disney, Marvel, Чедвик Боузман, сиквел
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