"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука

Комаровский: Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения Фото: Доктор Комаровский / Facebook

"У дедушки Жени два внука и внучка. Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения. И сегодня все будут желать, чтобы этот "один день" был единственным", – написал Комаровский.

Доктор отметил, что благодаря наличию генератора они смогут отпраздновать день рождения внука со светом в присутствии гостей.

"У Матвея крутой дед! И не потому, что у деда 3 млн подписчиков в YouTube, а потому, что у деда Жени есть генератор! Значит, будут свет и гости, – написал он. – И все будут ужасно волноваться и ждать, сможет ли прислать весточку с фронта дедушка Саша. А дедушка Саша там, на фронте, будет ужасно волноваться, есть ли в этот день у Матвея свет, связь, тепло, подарки, улыбающаяся мама, ну, и все остальное, что должно быть в день рождения у шестилетнего мальчика".