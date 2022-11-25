"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука

"У дедушки Жени два внука и внучка. Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения. И сегодня все будут желать, чтобы этот "один день" был единственным", – написал Комаровский.
Доктор отметил, что благодаря наличию генератора они смогут отпраздновать день рождения внука со светом в присутствии гостей.
"У Матвея крутой дед! И не потому, что у деда 3 млн подписчиков в YouTube, а потому, что у деда Жени есть генератор! Значит, будут свет и гости, – написал он. – И все будут ужасно волноваться и ждать, сможет ли прислать весточку с фронта дедушка Саша. А дедушка Саша там, на фронте, будет ужасно волноваться, есть ли в этот день у Матвея свет, связь, тепло, подарки, улыбающаяся мама, ну, и все остальное, что должно быть в день рождения у шестилетнего мальчика".
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
После полномасштабного вторжения РФ 61-летний доктор остался в Украине.