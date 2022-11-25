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25 ноября, 2022
 
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"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука

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Комаровский: Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения
Комаровский: Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения
Фото: Доктор Комаровский / Facebook

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский 25 ноября в Facebook опубликовал фото, на котором запечатлен вместе со своим младшим внуком Матвеем, которому в этот день исполнилось шесть лет.

"У дедушки Жени два внука и внучка. Теперь у каждого моего внука есть как минимум один военный день рождения. И сегодня все будут желать, чтобы этот "один день" был единственным",  написал Комаровский.

Доктор отметил, что благодаря наличию генератора они смогут отпраздновать день рождения внука со светом в присутствии гостей.

"У Матвея крутой дед! И не потому, что у деда 3 млн подписчиков в YouTube, а потому, что у деда Жени есть генератор! Значит, будут свет и гости,  написал он.  И все будут ужасно волноваться и ждать, сможет ли прислать весточку с фронта дедушка Саша. А дедушка Саша там, на фронте, будет ужасно волноваться, есть ли в этот день у Матвея свет, связь, тепло, подарки, улыбающаяся мама, ну, и все остальное, что должно быть в день рождения у шестилетнего мальчика".

https://www.facebook.com/komarovskiynet/posts/pfbid02uW3u8rWcqgGYCe1pagttVvVq9bhnvwksorXzXp1nHhoUHqEGBkYRu9mP4vHRWDPal

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

После полномасштабного вторжения РФ 61-летний доктор остался в Украине.

Теги: Евгений Комаровский, война России против Украины, педиатр
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