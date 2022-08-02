Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину

Tayanna: Думаю над тем, чтобы поехать в Европу, сделать несколько сольных концертов
Tayanna: Думаю над тем, чтобы поехать в Европу, сделать несколько сольных концертов
Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

Проживающая на Бали вместе с сыном Даниэлем украинская певица Tayanna вернется в Украину после победы над российскими оккупантами. Об этом она рассказала в интервью украинскому радио "Промінь", текстовая версия 2 августа опубликована на сайте "Общественное Культура".

"Я не могу привезти ребенка в город, в который прилетают ракеты. Месяц назад я была в Киеве. Приехала посмотреть, какая ситуация. У меня были планы возвращаться. Утром я очнулась от того, что в соседний район прилетело четыре ракеты. Я все это слышала и поняла, что наверное рано возвращать сюда ребенка", – сказала певица.

По словам артистки, на Бали она занимается в том числе йогой и дыхательными практиками.

"Бегаю. Занимаюсь сыном. Есть готовлю. Пишу песни. Только сейчас я начала как-то себя восстанавливать. Поняла, что сидеть в печали и ничего не делать – не помогает,   заявила артистка.  – Думаю над тем, чтобы поехать в Европу, сделать несколько сольных концертов". 

Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. 

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности. 

Теги: война России против Украины, Бали, певица, Tayanna
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