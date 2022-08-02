"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину

Tayanna: Думаю над тем, чтобы поехать в Европу, сделать несколько сольных концертов Фото: tayanna_reshetnyak / Instagram

"Я не могу привезти ребенка в город, в который прилетают ракеты. Месяц назад я была в Киеве. Приехала посмотреть, какая ситуация. У меня были планы возвращаться. Утром я очнулась от того, что в соседний район прилетело четыре ракеты. Я все это слышала и поняла, что наверное рано возвращать сюда ребенка", – сказала певица.

По словам артистки, на Бали она занимается в том числе йогой и дыхательными практиками.

"Бегаю. Занимаюсь сыном. Есть готовлю. Пишу песни. Только сейчас я начала как-то себя восстанавливать. Поняла, что сидеть в печали и ничего не делать – не помогает, – заявила артистка. – Думаю над тем, чтобы поехать в Европу, сделать несколько сольных концертов".