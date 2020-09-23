"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем

36-летняя российская актриса Юлия Пересильд, которая, по заявлению российских СМИ, появилась на кинофестивале в Сочи в сопровождении охраны миллиардера Романа Абрамовича, назвала себя королевой хайпа.

Пересильд: Обо мне вышло столько новостей, которые я не очень ожидала Фото: juliaperesild / Instagram

36-летняя российская актриса Юлия Пересильд 23 сентября во время общения с подписчиками в прямом эфире Instagram отреагировала на заявления российской прессы о якобы ее романе с олигархом Романом Абрамовичем.

"За последние несколько дней обо мне вышло столько новостей, которые я не очень ожидала. Я бы даже не хотела комментировать все, что пишут. Я королева незапланированного хайпа – вот кто я, честно вам скажу. Люди столько всего делают, чтобы оказаться на страницах желтой прессы, а у меня это получается без стараний, легко, часто", – сообщила она.

Актриса подчеркнула, что в настоящее время находится в Кировске (Мурманская область, Россия), куда отправилась на съемки фильма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 23 Сен 2020 в 1:20 PDT

О возможном романе Пересильд с Абрамовичем сообщило издание "Комсомольская правда", ссылаясь на то, что актриса появилась на кинофестивале в Сочи в сопровождении охраны олигарха.

Впервые о романе Абрамовича и Пересильд российские СМИ заговорили летом 2017 года. Актриса отреагировала на публикации в прессе с юмором, поблагодарив журналистов за то, что они в нее верят.

Абрамович ранее был женат на галеристке Дарье Жуковой. Пара зарегистрировала отношения в 2008 году, а спустя девять лет рассталась.

Пересильд воспитывает двух дочерей – Анну (2009) и Марию (2012) от российского режиссера Алексея Учителя.