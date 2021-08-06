  "У нее все воровали деньги. У нее нет никакого имущества, никаких денег". Внук Эдиты Пьехи рассказал, как и с кем живет 84-летняя певица

Стас Пьеха об Эдите Пьехе: Эдита далека от коммерции. Она никогда не умела зарабатывать бабки Фото: wolfieha / Instagram

По его словам, причиной этого в том числе являются проблемы со здоровьем – Эдите Пьехе тяжело ходить.

"Живет в своем доме. У нее розовый сад, лес. С ней живут Вера, Нина Вячеславовна, еще женщины – это ее постоянная компания. Да, она не столь активна, она сейчас не дает концерты. И ноги у нее не так классно ходят – ей бывает тяжело ходить", – рассказал внук Пьехи.

Он отметил, что с начала пандемии коронавируса виделся с Эдитой Пьехой несколько раз.

"Она, как любой человек, имеет свои проблемы, но имеет и какие-то счастливые моменты в жизни. Работы все меньше и меньше, понятно – она не выступает и не очень сильно хочет", – отметил Стас Пьеха.

По словам внука артистки, его бабушка специально не объявляла об уходе со цены.

"Объявление об уходе со сцены – очень классный коммерческий ход, чтобы народ пришел. А Эдита далека от коммерции. Она никогда не умела зарабатывать бабки. У нее все воровали деньги. У нее нет никакого имущества, никаких денег. Она вся была посвящена только профессии. Жалко, что так получилось, потому что человек ее уровня в другой стране при других обстоятельствах должен был быть богатым, иметь свои бизнесы. Она осталась со своим величием, воспоминаниями, с поклонниками, которые, к сожалению, тоже уходят – вот она такой выбор сделала", – подытожил внук артистки.

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Видео: Super / YouTube