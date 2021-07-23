"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью

"Сегодня моему чудесному мальчику девять месяцев! Наши достижения – сидим, стоим, ползаем, сводим с ума своей улыбкой на два зуба (и два сверху идут), кушаем, спим. Еще раз хочу высказать свое мнение. Если хотите второго ребенка, но сомневаетесь, решайтесь! Это космос! Это любовь без стресса, без суеты", – написала она.

По словам Подольской, родителей второго ребенка не удивят даже бессонные ночи.

"И путешествовать не стоит бояться. Главное – все продумать и быть настроенной на то, что все будет очень хорошо. От настроения зависит очень многое. И малыши очень чувствуют именно мамин настрой", – отметила певица.

На фото она запечатлена кормящей сына грудью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"У него свои вкусняшки", – прокомментировала подписчица gulzhazira455.