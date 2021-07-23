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23 июля, 2021
 
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"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью

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Подольская: Если хотите второго ребенка, но сомневаетесь, решайтесь!
Подольская: Если хотите второго ребенка, но сомневаетесь, решайтесь! 
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 22 июля обнародовала фото со своим сыном Иваном.

"Сегодня моему чудесному мальчику девять месяцев! Наши достижения – сидим, стоим, ползаем, сводим с ума своей улыбкой на два зуба (и два сверху идут), кушаем, спим. Еще раз хочу высказать свое мнение. Если хотите второго ребенка, но сомневаетесь, решайтесь! Это космос! Это любовь без стресса, без суеты", – написала она.

По словам Подольской, родителей второго ребенка не удивят даже бессонные ночи.

"И путешествовать не стоит бояться. Главное – все продумать и быть настроенной на то, что все будет очень хорошо. От настроения зависит очень многое. И малыши очень чувствуют именно мамин настрой", – отметила певица.

На фото она запечатлена кормящей сына грудью.

"У него свои вкусняшки", – прокомментировала подписчица gulzhazira455.

Контекст:

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, фото, грудное вскармливание
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