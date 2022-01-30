"У тети пися чешется", "Чумовая милфа". Глюк'oZa в танце подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок

Вместо подписи к ролику 35-летняя певица оставила эмодзи в виде кошачьих лапок.

"Такая вульгарная, мать двоих детей виляет всем, чем можно. После этого муж – что за мужчина?" – прокомментировала saipulaevakhozu.

"Чумовая милфа", – отметил toni.fg.stich.

"Просто у тети пися чешется, матушка природа требует. Был бы любимый мужчина, и не до танцев было бы", – написал пользователь bogdan_pizza.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)