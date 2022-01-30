Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
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"У тети пися чешется", "Чумовая милфа". Глюк'oZa в танце подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок

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Вместо подписи к ролику Глюк'oZa оставила эмодзи в виде кошачьих лапок
Вместо подписи к ролику Глюк'oZa оставила эмодзи в виде кошачьих лапок
Фото: glukozamusic / Instagram

Российская певица Глюк'oZa 30 января в Instagram опубликовала видео, на котором в облегающем комбинезоне во время танца подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок.

Вместо подписи к ролику 35-летняя певица оставила эмодзи в виде кошачьих лапок.

"Такая вульгарная, мать двоих детей виляет всем, чем можно. После этого муж – что за мужчина?" – прокомментировала saipulaevakhozu.

"Чумовая милфа", – отметил toni.fg.stich.

"Просто у тети пися чешется, матушка природа требует. Был бы любимый мужчина, и не до танцев было бы", – написал пользователь bogdan_pizza.

Контекст:

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.

В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после его аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.

Теги: фигура, Глюкоза, Глюк'оZа, певица, эмодзи, ролик, танец
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