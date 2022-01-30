"У тети пися чешется", "Чумовая милфа". Глюк'oZa в танце подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок

Вместо подписи к ролику 35-летняя певица оставила эмодзи в виде кошачьих лапок.
"Такая вульгарная, мать двоих детей виляет всем, чем можно. После этого муж – что за мужчина?" – прокомментировала saipulaevakhozu.
"Чумовая милфа", – отметил toni.fg.stich.
"Просто у тети пися чешется, матушка природа требует. Был бы любимый мужчина, и не до танцев было бы", – написал пользователь bogdan_pizza.
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Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.
В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после его аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.