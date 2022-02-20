  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"

По словам Кушанашвили, участники группы обманывали зрителей, выступая под фонограмму и с бутафорскими инструментами Фото: otar.kushanashvili / Instagram, rukivverh_official / Instagram

"Там был Сергей Жуков – группа "Руки вверх!". Ну, два ублюдка, честно. Хорошие парни, ублюдки. И они возили с собой нарисованные клавиши. Смотри, на куске картона нарисованные клавиши. Ладно, вы, олухи, покупали на их концерты билеты. А я ездил с ними из города в город", – рассказал он в кадре.

По словам шоумена, участники группы – российские музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин – обманывали зрителей, выступая под фонограмму и с бутафорскими инструментами.

"Он бьет по картонке и думает, что он обаятельный, как группа Duran Duran [британская синти-поп-группа, популярная в 1980–1990-х годах] сзади. И он еще при этом делает какие-то движения. И эта картонка подпрыгивает во время выступления", – добавил Кушанашвили.

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Кушанашвили говорит о группе "Руки вверх!" на таймкоде 5.25. Видео: "Братский стол с Отаром Кушанашвили" / YouTube