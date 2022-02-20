  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"

"Там был Сергей Жуков – группа "Руки вверх!". Ну, два ублюдка, честно. Хорошие парни, ублюдки. И они возили с собой нарисованные клавиши. Смотри, на куске картона нарисованные клавиши. Ладно, вы, олухи, покупали на их концерты билеты. А я ездил с ними из города в город", – рассказал он в кадре.
По словам шоумена, участники группы – российские музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин – обманывали зрителей, выступая под фонограмму и с бутафорскими инструментами.
"Он бьет по картонке и думает, что он обаятельный, как группа Duran Duran [британская синти-поп-группа, популярная в 1980–1990-х годах] сзади. И он еще при этом делает какие-то движения. И эта картонка подпрыгивает во время выступления", – добавил Кушанашвили.
Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси (Грузия). Широкую известность получил как ведущий российского еженедельного музыкального ток-шоу "Акулы пера", которое выходило на российском канале на ТВ-6 с января 1995 по декабрь 1998 года.
В марте 2016 года Кушанашвили принял приглашение работать ведущим украинского "Радио Вести". Однако после этого в соцсетях вспомнили об интервью Кушанашвили LifeNews, записанное летом 2015 года, в котором он заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-министра страны (Арсения Яценюка. – "ГОРДОН"), в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень психопатии очень высок". Этот эпизод Кушанашвили в интервью изданию "ГОРДОН" назвал "манипуляцией и монтажом".
Кушанашвили также заявлял, что считает президента РФ Владимира Путина "не х...йлом, а преступником", и что "поголовье скота в российской политике превышает разумные нормы". Кроме того, он резко осуждал российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.
В мае 2016 года Кушанашвили обратился с открытыми письмами к руководителю СБУ Василию Грицаку, главе МВД Арсену Авакову, нардепу Мустафе Найему с просьбой об отмене запрета на посещение Украины.
Группа "Руки вверх!" просуществовала 13 лет и распалась в 2006-м. Некоторое время спустя Жуков возродил проект, но начал выступать без Потехина.