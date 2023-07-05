Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве

Роли в спектакле сыграли выпускники Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владислав Пустой, Юрий Рекс, Григорий Наумов, Леонид Шеревера, Александра Дикая, Анна Ярмоленко, Каролина Мруга, Варвара Глуховская, Марина Шеляг и Анастасия Король.

Руководителями проекта стали народный артист Украины Дмитрий Богомазов, заслуженный артист Украины Андрей Саминин и украинская актриса Вероника Литкевич.

"За полтора года войны мы научились держать удар, преодолевать страхи и отличать своих. А когда "свои" собираются вместе, чтобы увидеть, почувствовать и обсудить настоящее искусство, чувствуешь себя живым. И если наша молодежь играет Шекспира в разгар войны, то наши победы – военные и художественные – скоро удивят мир", – прокомментировал премьеру спектакля автор идеи и руководитель SC&TH Олег Кохан.

По словам Богомазова, работа над спектаклем началась еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы решили ничего не менять, несмотря на трудные времена и то, что это – комедия, даже больше – фарс. А наоборот, завершили ее, чтобы показать зрителям ради этих детей, которые сегодня вышли на сцену и в будущее которых мы верим так же, как в ВСУ", – заявил он.