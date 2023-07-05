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06 июля, 2023
 
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Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве

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Работа над спектаклем началась еще до войны
Работа над спектаклем началась еще до войны
Фото предоставлено командой проекта

В Киеве состоялся закрытый показ спектакля по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира "Комедия ошибок" в рамках мультикультурного проекта Sota Cinema & Theatre Hub. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда проекта.

Роли в спектакле сыграли выпускники Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владислав Пустой, Юрий Рекс, Григорий Наумов, Леонид Шеревера, Александра Дикая, Анна Ярмоленко, Каролина Мруга, Варвара Глуховская, Марина Шеляг и Анастасия Король.

Руководителями проекта стали народный артист Украины Дмитрий Богомазов, заслуженный артист Украины Андрей Саминин и украинская актриса Вероника Литкевич. 

"За полтора года войны мы научились держать удар, преодолевать страхи и отличать своих. А когда "свои" собираются вместе, чтобы увидеть, почувствовать и обсудить настоящее искусство, чувствуешь себя живым. И если наша молодежь играет Шекспира в разгар войны, то наши победы – военные и художественные – скоро удивят мир", – прокомментировал премьеру спектакля автор идеи и руководитель SC&TH Олег Кохан. 

По словам Богомазова, работа над спектаклем началась еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"Мы решили ничего не менять, несмотря на трудные времена и то, что это – комедия, даже больше – фарс. А наоборот, завершили ее, чтобы показать зрителям ради этих детей, которые сегодня вышли на сцену и в будущее которых мы верим так же, как в ВСУ", – заявил он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: искусство, театр, спектакль, выпускники, Олег Кохан, премьера
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