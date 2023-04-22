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22 апреля, 2023
 
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"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"

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Спектакль состоит из монологов о духовных ценностях каждого человека. Зрители увидят сборные образы защитников "Азовстали"
Спектакль состоит из монологов о духовных ценностях каждого человека. Зрители увидят сборные образы защитников "Азовстали"
Фото: azovstal_the_voices / Instagram

20 мая в 18.00 в Украинском доме в Киеве состоится мультимедийное театральное представление "Азовсталь". Голоси" об обороне Мариуполя. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Спектакль состоит из монологов о духовных ценностях каждого человека. Зрители увидят сборные образы защитников "Азовстали".

Монологи для спектакля написал Хачатур Василиан, режиссером проекта является Валерия Демченко, идея принадлежит Марине Соботюк, а продюсером стала Ольга Собко. Роли в спектакле исполнили Руслан Мирошниченко, Ольга Собко, Александр Жила, Анастасия Тарканий, Александр Заика, Дмитрий Коростилев.

од, как украинские защитники Мариуполя и "Азовстали" находятся в российском плену. Прошел уже год, как мы их ждем дома. Мы просим больше внимания и участия в судьбе тех, кто ценой собственной жизни защищает нашу землю. Станьте голосами тех, кто сейчас не может сказать за себя. Говорите всем, кто может вас услышать! Говорите на весь мир", – призывают участники спектакля.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая 2022 года с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Азовсталь, война России против Украины, спектакль
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