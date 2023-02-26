ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокопенко: Все мы семьи "Азовстали"
Прокопенко: Все мы – семьи "Азовстали"
Фото: Instagram
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" запустил новый проект по оказанию помощи бойцам, которые вернулись из российского плена. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказала одна из основательниц фонда, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина.

Жены и девушки защитников завода "Азовсталь" начали объединяться еще весной 2022 года, когда в Мариуполе (Донецкая область) шли ожесточенные бои, а украинские воины находились в окружении на территории завода. Первоначально своей задачей девушки видели максимальную огласку ситуации, которая сложилась в Мариуполе после полномасштабного вторжения России в Украину. Они отправились в Европу, общались с журналистами и даже встретились с папой римским, рассказала Прокопенко.  

Когда по приказу высшего руководства Украины бойцы сложили оружие, вышли с территории завода и оказались в российском плену, женщины стали бороться за освобождение своих родных. 

"Наша цель была сделать все возможное для освобождения наших бойцов – активности, поездки, медийная огласка, общение с представителями государственной власти, дипломатами", – отметила Прокопенко. 

Чтобы действовать эффективнее и помогать друг другу, в июне они зарегистрировали "Фонд поддержки семей защитников "Азовстали". Организация занялась гуманитарной помощью родным погибших и плененных воинов.

"В сентябре, когда из РФ вышла первая группа, мы увидели, в каком состоянии наши защитники и защитницы возвращаются после плена домой: у большинства из них ничего не было, одежда изношена. Поэтому мы решили запустить этот проект – собирать бокс с вещами и предметами первой необходимости для каждого освобожденного", – рассказала Катерина Прокопенко.

Фото: azovstalfamilies.com
Внешний вид бокса. Фото: azovstalfamilies.com

"Наконец, ты дома" – это проект персональной помощи защитникам "Азовстали". В коробке собраны одежда, предметы первой необходимости, средства гигиены и ухода за собой, книги, продукты, а также смартфон. Одним словом, все, что необходимо человеку для полноценной жизни", – подчеркнула Прокопенко. 

Вес каждой коробки – около 10 кг, а стоимость – 10 тыс. грн. Боксы формируются в зависимости от пола и состояния здоровья бойца и доставляют в течение первых двух дней после возвращения домой.

"В комплекте есть еще брошюра с кратким отчетом о том, как Украина и весь мир борются за защитников "Азовстали", фотографии с митингов, концертов, флешмобов, перформансов и акций, слова поддержки именитых политиков и деятелей бизнеса, спорта, культуры, общественных организаций, военного дела в Украине и за ее пределами, а также список полезных советов и контактов", – уточнила Прокопенко.

Фото: azovstalfamilies.com
Комплектация бокса. Фото: azovstalfamilies.com

По ее словам, проект реализуется исключительно силами жен бойцов, которые работают в фонде на общественных началах.

"Все мы – семьи "Азовстали". Но самая активная часть фонда – семьи бойцов полка "Азов". В ассоциации у нас до 10 самых активных девушек, которые действуют по личной инициативе, без всякой материальной мотивации, просто ради цели. Вот так мы плечо к плечу живем и работаем. Собираем вещи для освобожденных защитников и защитниц благодаря донатам и помощи партнеров, которые представляют свою продукцию для комплектации боксов", – рассказала Прокопенко.

Скриншот: Перший / YouTube
Жены азовцев работают в фонде на общественных началах. Скриншот: Перший / YouTube

Кроме того, фонд поддерживает членов семей защитников "Азовстали".

"Когда мы смогли запустить первый проект, увидели, что можем расширять деятельность фонда до помощи и реабилитации семей защитников "Азовстали", погибших или пленных. Мы постоянно собираем средства на отправку семей на реабилитацию в Карпаты, для детей собираем на разные нужды. Также формировали боксы детям на Новый год, покупали игрушки. Постоянно составляем списки, у кого какие острые потребности – аренда жилья, лечение, покупка лекарств и так далее", – сообщила Прокопенко.

Сейчас, по ее информации, готовится к запуску следующий проект, посвященный памяти павших воинов. 

"Мы начали общение с семьями погибших, собираем и документируем все воспоминания по бойцам "Азова". Пока у нас на большее нет ресурса. И большинство представительниц у нас – именно жены и девушки азовцев. Сейчас собираем информацию от семей, потом – от побратимов и сделаем большой проект памяти погибших в Мариуполе. Потом будем собирать деньги на публикацию книги", – заявила Прокопенко.

Контекст:

К проектам помощи семьям защитников "Азовстали" может присоединиться любая компания, каждый желающий может перечислить деньги.

Карта "ПриватБанка": 4149 4390 2400 0311.

Перевод на PayPal: azovstalfamiliespaypal@gmail.com.

Оплата по реквизитам: IBAN UA70 3808 0500 0000 0026 0067 8567 3; ЕГРПОУ 44664279; наименование (для переводов внутри страны) — БФ "Фонд Підтримки Родин Захисників "Азовсталі"; Name Of Company For Transfers From Abroad – Charitable Foundation Fund For Support Of Families Of Azovstal Defenders; Bank Of Beneficiary (For Everything) – Raiffeisen Bank Joint Stock Company, Leskova Street.9, Kyiv 01011, Ukraine.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, пленные, реабилитация, война России против Украины, женщины, Катерина Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Галина ГРИШИНА
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде
Галина ГРИШИНА
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет
Галина ГРИШИНА
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Галина ГРИШИНА
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 