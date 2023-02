Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов

Жены и девушки защитников завода "Азовсталь" начали объединяться еще весной 2022 года, когда в Мариуполе (Донецкая область) шли ожесточенные бои, а украинские воины находились в окружении на территории завода. Первоначально своей задачей девушки видели максимальную огласку ситуации, которая сложилась в Мариуполе после полномасштабного вторжения России в Украину. Они отправились в Европу, общались с журналистами и даже встретились с папой римским, рассказала Прокопенко.

Когда по приказу высшего руководства Украины бойцы сложили оружие, вышли с территории завода и оказались в российском плену, женщины стали бороться за освобождение своих родных.

"Наша цель была сделать все возможное для освобождения наших бойцов – активности, поездки, медийная огласка, общение с представителями государственной власти, дипломатами", – отметила Прокопенко.

Чтобы действовать эффективнее и помогать друг другу, в июне они зарегистрировали "Фонд поддержки семей защитников "Азовстали". Организация занялась гуманитарной помощью родным погибших и плененных воинов.

"В сентябре, когда из РФ вышла первая группа, мы увидели, в каком состоянии наши защитники и защитницы возвращаются после плена домой: у большинства из них ничего не было, одежда изношена. Поэтому мы решили запустить этот проект – собирать бокс с вещами и предметами первой необходимости для каждого освобожденного", – рассказала Катерина Прокопенко.

"Наконец, ты дома" – это проект персональной помощи защитникам "Азовстали". В коробке собраны одежда, предметы первой необходимости, средства гигиены и ухода за собой, книги, продукты, а также смартфон. Одним словом, все, что необходимо человеку для полноценной жизни", – подчеркнула Прокопенко.

Вес каждой коробки – около 10 кг, а стоимость – 10 тыс. грн. Боксы формируются в зависимости от пола и состояния здоровья бойца и доставляют в течение первых двух дней после возвращения домой.

"В комплекте есть еще брошюра с кратким отчетом о том, как Украина и весь мир борются за защитников "Азовстали", фотографии с митингов, концертов, флешмобов, перформансов и акций, слова поддержки именитых политиков и деятелей бизнеса, спорта, культуры, общественных организаций, военного дела в Украине и за ее пределами, а также список полезных советов и контактов", – уточнила Прокопенко.

По ее словам, проект реализуется исключительно силами жен бойцов, которые работают в фонде на общественных началах.

"Все мы – семьи "Азовстали". Но самая активная часть фонда – семьи бойцов полка "Азов". В ассоциации у нас до 10 самых активных девушек, которые действуют по личной инициативе, без всякой материальной мотивации, просто ради цели. Вот так мы плечо к плечу живем и работаем. Собираем вещи для освобожденных защитников и защитниц благодаря донатам и помощи партнеров, которые представляют свою продукцию для комплектации боксов", – рассказала Прокопенко.

Кроме того, фонд поддерживает членов семей защитников "Азовстали".

"Когда мы смогли запустить первый проект, увидели, что можем расширять деятельность фонда до помощи и реабилитации семей защитников "Азовстали", погибших или пленных. Мы постоянно собираем средства на отправку семей на реабилитацию в Карпаты, для детей собираем на разные нужды. Также формировали боксы детям на Новый год, покупали игрушки. Постоянно составляем списки, у кого какие острые потребности – аренда жилья, лечение, покупка лекарств и так далее", – сообщила Прокопенко.

Сейчас, по ее информации, готовится к запуску следующий проект, посвященный памяти павших воинов.

"Мы начали общение с семьями погибших, собираем и документируем все воспоминания по бойцам "Азова". Пока у нас на большее нет ресурса. И большинство представительниц у нас – именно жены и девушки азовцев. Сейчас собираем информацию от семей, потом – от побратимов и сделаем большой проект памяти погибших в Мариуполе. Потом будем собирать деньги на публикацию книги", – заявила Прокопенко.

Контекст:

К проектам помощи семьям защитников "Азовстали" может присоединиться любая компания, каждый желающий может перечислить деньги.

